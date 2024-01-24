ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дороги вже не буде. Під Волновахою приліт у район будівництва колії між Маріуполем та Донецьком

Донбас, Середа 24 січня 2024 09:02
UA EN RU
Дороги вже не буде. Під Волновахою приліт у район будівництва колії між Маріуполем та Донецьком Фото: під Волновахою приліт у район будівництва колії між Маріуполем та Донецьком (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під Волновахою стався приліт в район будівництва розпіареного окупантами залізничного сполучення, яке мало б з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техники", - розповів він.

Дороги вже не буде. Під Волновахою приліт у район будівництва колії між Маріуполем та Донецьком

За словами Андрющенка, "це не просто крапка", а "жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік".

"Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації", - додав він.

Що відомо про будівництво РФ залізничного сполучення між Маріуполем і Донецьком?

У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Як писало РБК-Україна раніше, російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому хочуть побудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря - до Криму. Паралельно Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Маріуполь
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні