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Дороги уже не будет. Под Волновахой прилет в район стройки колеи между Мариуполем и Донецком

Донбасс, Среда 24 января 2024 09:02
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Дороги уже не будет. Под Волновахой прилет в район стройки колеи между Мариуполем и Донецком Фото: под Волновахой прилет в район стройки колеи между Мариуполем и Донецком (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Волновахой произошел прилет в район строительства распиаренного оккупантами железнодорожного сообщения, которое должно было соединить между собой захваченные Мариуполь, Волноваху и Донецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Поселок Гранитное. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений окупантов, который окончательно разбил надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники", - рассказал он.

Дороги уже не будет. Под Волновахой прилет в район стройки колеи между Мариуполем и Донецком

По словам Андрющенко, "это не просто точка", а "жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год".

"Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации", - добавил он.

Что известно о строительстве РФ железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком?

В сентябре 2023 года стало известно, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Как писало РБК-Украина ранее, российские оккупанты готовятся к потере своих логистических путей, поэтому хотят построить новую железнодорожную ветку из Ростова-на -Дону через временно захваченные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря - в Крым. Параллельно Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов.

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Донецк Мариуполь
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