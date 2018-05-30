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Все дороги терактов ведут в Москву, - Луценко

НовостиПолитика    30.05.2018 - 18:17
Фото: Юрий Луценко на брифинге в СБУ (РБК-Украина)
Фото: Юрий Луценко на брифинге в СБУ (РБК-Украина)

Луценко призвал опровергнуть ложные предположения относительно виновников в убийстве журналиста Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все дороги терактов ведут в Москву. Об этом он сказал на брифинге в здании СБУ по поводу расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Меня возмутила реакция нашего политикума на известие о смерти. Я не могу представить, чтобы оппозиция США обвинила в теракте башен-близнецов действующего президента. Предлагаю сегодня во всех постах на Фейсбук опровергнуть всю, ту грязь и ложь, что была вылита на правоохранительную систему. Опровергните свои лживые утверждения. Несогласие в собственных рядах является большей опасностью. Все дороги терактов ведут в Москву, помните. Именно Москва виновата в уничтожении и сбитии MH17", - сказал Луценко.

Также он напомнил предыдущие расследования относительно организации терактов в Украине.

"Именно российские депутаты предоставляли оружие украинском депутату для организации терактов в Киеве", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, в ходе брифинга по убийства журналиста Аркадия Бабченко председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив. Его убийство было инсценировано с целью разоблачения убийцы и заказчиков. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали спецслужбы России.

 

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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