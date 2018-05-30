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Всі дороги терактів ведуть в Москву, - Луценко

НовиниПолітика    30.05.2018 - 18:17
Фото: Юрій Луценко на брифінгу в СБУ (РБК-Україна)
Фото: Юрій Луценко на брифінгу в СБУ (РБК-Україна)

Луценко закликав спростувати неправдиві припущення щодо винуватців в убивстві журналіста Бабченка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі дороги терактів ведуть в Москву. Про це він сказав на брифінгу у приміщенні СБУ з приводу розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мене обурила реакція нашого політикуму на звістку про смерть. Я не можу уявити, щоб опозиція США звинуватила у теракті веж-близнюків діючого президента. Пропоную сьогодні у всіх постах на Фейсбук спростувати весь, той бруд і брехню, що була вилита на правоохоронну систему. Спростуйте своі брехливі твердження. Незгода у власних лавах є більшою небезпекою. Всі дороги терактів ведуть в Москву, пам'ятайте. Саме Москва винна за знищення і збиття MH17", - сказав Луценко.

Також він нагадав попередні розслідування щодо організації терактів в Україні.

"Саме російські депутати надавали зброю украінському депутату для організаціі терактів в Києві", - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, у ході брифінгу щодо вбивства журналіста Аркадія Бабченка голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий. Його вбивство було інсценовано з метою викриття убивці та замовників. За даними СБУ, вбивство Бабченка замовили спецслужби Росії.

 

Аркадій Бабченко живий: подробиці Спецоперацію по Бабченку СБУ готувала 2 місяці
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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