Дороги, которые мы выбираем. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

Результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах?
Второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать? Удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки?
COVID и "Большое строительство": кто ворует?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента;
Александр Корниенко, глава партии “Слуга Народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская Солидарность”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Кира Рудык, глава партии “Голос”;
Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии “Предложение”, кандидат на должность городского головы Днепра;
Андрей Садовой, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, “Самопомощь”;
Олег Синютка, кандидат на должность городского головы Львова, “Европейская Солидарность”;
Виктор Евпак, кандидат на должность городского головы Черкасс, “ГОЛОС”;
Александр Кубраков, глава Укравтодора;
Александр Трухин, народный депутат, «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
Игорь Уманский, советник руководителя Офиса Президента Украины (март - ноябрь 2020);
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);
Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона.
Они говорят, а решает народ.