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Дороги, которые мы выбираем. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

Пресс-релизы, Пятница 20 ноября 2020 12:50

Результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах?

Второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать? Удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки?

COVID и "Большое строительство": кто ворует?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента;

Александр Корниенко, глава партии “Слуга Народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская Солидарность”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Кира Рудык, глава партии “Голос”;

Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии “Предложение”, кандидат на должность городского головы Днепра;

Андрей Садовой, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, “Самопомощь”;

Олег Синютка, кандидат на должность городского головы Львова, “Европейская Солидарность”;

Виктор Евпак, кандидат на должность городского головы Черкасс, “ГОЛОС”;

Александр Кубраков, глава Укравтодора;

Александр Трухин, народный депутат, «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Игорь Уманский, советник руководителя Офиса Президента Украины (март - ноябрь 2020);

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона.

Они говорят, а решает народ.

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