Дороги, які ми вибираємо. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Результати виборів: хто насправді здобув владу у містах?
Другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати? Чи вдасться переможцям керувати містами без народної підтримки?
Covid та «Велике будівництво»: хто краде?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента;
Олександр Корнієнко, голова партії “Слуга Народу”;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська Солідарність”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Кіра Рудик, голова партії “Голос”;
Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії “Пропозиція”, кандидат на посаду міського голови Дніпра;
Андрій Садовий, міський голова Львова, кандидат на посаду міського голови Львова, “Самопоміч”;
Олег Синютка, кандидат на посаду міського голови Львова, “Європейська Солідарність”;
Віктор Євпак, кандидат на посаду міського голови Черкас, “Голос”;
Олександр Кубраков, голова Укравтодору;
Олександр Трухін, народний депутат, «Слуга народу», заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;
Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України (березень - листопад 2020);
Володимир Омелян, міністр інфраструктури України (2016-2019);
Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Інституту Катона.
Вони говорять, а вирішує народ.