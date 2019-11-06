На дороге Львов-Луцк столкнулись автомобили, есть жертвы

Во Львовской области на автодороге Львов-Луцк в результате дророжньо-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибли 3 человека, еще один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, во вторник, 5 ноября, около 19:30 в Радеховском районе произошло столкновение легковых автомобилей Citroen Crosser и Skoda. В результате инцидента двое пассажиров Skoda, в возрасте 34 и 38 лет, погибли на месте от полученных травм. Также с телесными повреждениями был госпитализирован водитель Citroen.

Отмечается, что по факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 КК Украины, то есть нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Обстоятельства аварии сейчас расследует полиция.

Напомним, 5 ноября в Броварах в результате столкновение двух транспортных средств один человек погиб и еще один пострадал. Инцидент произошел около 05:30 утра на улице Киевской. Авария повлекла многочисленные пробки в направлении Киева.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка.