На дороге Киев-Ковель грузовик MAN протаранил маршрутку, есть жертвы

В Коростенском районе Житомирской области 8 августа произошло столкновение грузовика MAN и маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По предварительным данным, около 17:00 на автодороге Киев-Ковель грузовик MAN с прицепом выехал на встречную полосу и протаранил Volkswagen, который двигался из Киева.

Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров маршрутки, а 64-летний водитель грузовика получил травмы.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее под Винницей произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля; в результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, которые были участниками АТО на Донбассе.

Также РБК-Украина писало о столкновении двух автомобилей на Столичном шоссе; жертвами ДТП стали три человека, еще двое получили ранения.