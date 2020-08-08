На дорозі Київ-Ковель вантажівка MAN протаранила маршрутку, є жертви

У Коростенському районі Житомирської області 8 серпня сталося зіткнення вантажівки MAN та маршрутного мікроавтобусу Volkswagen Crafter. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

За попередніми даними, близько 17-ї години на автодорозі Київ-Ковель вантажівка MAN з причепом виїхала на зустрічну смугу та протаранила Volkswagen, який рухався з міста Києва.

Жертвами аварії стали водій та троє пасажирів маршрутки, а 64-річний водій вантажівки отримав травми.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше під Вінницею сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля; в результаті аварії загинули водій та пасажир ВАЗу, які були учасниками АТО на Донбасі.

Також РБК-Україна писало про зіткнення двох автомобілів на Столичному шосе; жертвами ДТП стали три людини, ще двоє отримали поранення.