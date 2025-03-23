На дорогах України з'являться додаткові камери фіксації порушень ПДР: де саме

Раніше РБК-Україна розповідало, які порушення правил дорожнього руху можуть фіксувати камери в Україні у 2025 році.

Також ми пояснювали, як оскаржити штраф за порушення ПДР, зафіксований автоматичними камерами на дорогах.

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