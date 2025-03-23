На дорогах Украины появятся дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД: где именно

На дорогах Украины с 24 марта заработают дополнительные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Их установят в 12 регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.
С понедельника, 24 марта, на дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а 4 прибора возобновят работу.
Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, дополнительно будут контролировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств. Камеры размещены по адресам: просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская) и просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).
Львов:
Волынская область:
Днепропетровская область:
Житомирская область:
Закарпатская область:
Ивано-Франковская область:
Киевская область:
Николаевская область:
Одесская область:
Тернопольская область:
Черкасская область:
Черниговская область:
Расположение всех комплексов можно посмотреть по ссылке.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие нарушения правил дорожного движения могут фиксировать камеры в Украине в 2025 году.
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