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На дорогах України збільшують число радарів TruCAM

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 11:26
На дорогах України збільшують число радарів TruCAM
Ілюстративне фото (twitter.com/salajean)

З 20 листопада на дорогах будуть працювати 115 радари TruCAM

Національна поліція України з 20 листопада додасть ще 57 нових ділянок на дорогах, де будуть фіксувати порушення швидкісного режиму радарами TruCAM. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію

Повідомляється, що з завтрашнього дня на дорогах України буде працювати 115 приладів TruCAM, а вимірювання будуть проводитися на 186 ділянках.

Фото: карта TruCAM (patrol.police.gov.ua)

У поліції додали, що карта радарів публікується на сайті та в соціальних мережах, також на дорогах встановлено відповідні знаки, які попереджають про фото- і відеофіксацію порушень. Крім того, в місцях фіксації порушень зазвичай стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Також повідомляється, що з жовтня 2018 року патрульні притягнули до відповідальності понад 350 000 порушників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційно опубліковано закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Зокрема, порушення правил перевезення дітей загрожує штрафом у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 гривень.

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