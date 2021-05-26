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Автофиксация нарушений ПДД: завтра КСУ рассмотрит конституционность штрафов

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Киев, Среда 26 мая 2021 16:07
Автофиксация нарушений ПДД: завтра КСУ рассмотрит конституционность штрафов Фото: КСУ рассмотрит конституционность штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные в авторежиме (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Завтра Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Рассмотрение состоится в форме письменного производства, без заслушивания позиций участников.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Завтра Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела ... по трем конституционным жалобам о конституционности положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - отметила парламентарий.

Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано авто.

В прошлом году в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи"). Нарушение ПДД водителями таких авто начали фиксировать с 19 ноября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.

Отметим, систему автофиксации запустили в Киеве 1 июня 2020 года.

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