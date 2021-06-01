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На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості в русі

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Києва, Вівторок 01 червня 2021 14:59
На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості в русі Фото: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На дорогах України з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів. Перші такі автомобілі-фантоми з'являться вже до 1 липня.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає сайт МВС.

За його словами, МВС і Міністерство інфраструктури почали закупівлю обладнання, яке фіксуватиме швидкість автомобілів в русі.

"Зараз тестуються 4 машини, на які встановлені радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини і авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР", - додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика палата Конституційного Суду України розглядає автоматичну фіксацію порушень на дорозі і штрафи на підставі неї на предмет відповідності Конституції.

Також повідомлялося, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почала штрафувати водіїв "євроблях".

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