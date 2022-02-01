На дорогах Украины гололедица. Возможны нарушения движения транспорта
Фото: в Украине возможны нарушения движения транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня на дорогах Украины гололедица. В ГСЧС предупредили о возможных нарушениях движения транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня на большей части территории страны на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улицах.
Кроме того, 1 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Напомним, сегодня, 1 февраля в Украине преимущественно без осадков. Впрочем, температура воздуха несколько упадет, местами ночью морозы достигнут -6 градусов.