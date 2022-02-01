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На дорогах України ожеледиця. Можливі порушення руху транспорту

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 08:44
На дорогах України ожеледиця. Можливі порушення руху транспорту Фото: в Україні можливі порушення руху транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні на дорогах України ожеледиця. У ДСНС попередили про можливі порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на більшій частині території країни на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулицях.

Крім того, 1 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого в Україні переважно без істотних опадів. Втім, температура повітря дещо впаде, місцями вночі морози сягнуть -6 градусів.

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