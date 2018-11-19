На дорогах Киева завтра ожидается гололедица

Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями

На дорогах Киева завтра, 20 ноября 2018 года, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по данным синоптиков, 20 ноября на дорогах столицы местами гололедица. Также отмечается, что завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем - от 0 до 2 градусов тепла

В КГГА рекомендуют водителям в случае гололеда соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, включать габаритные огни или противотуманные фонари, не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 19-20 ноября 2018 года ожидается снег и гололедица на дорогах.

Добавим, на реках Украине, 20-21 ноября 2018 года ожидается образование первичных ледовых явлений.