На дорогах Киева образовались пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на мосту Метро, мосту Патона и на Южном мосту

В Киеве сегодня вечером, 13 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на Подоле, Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, в районе Шулявского путепровода, на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, на Лукьяновке, ул. Большая Житомирская, ул. Саксаганского, ул. Жилянской, на бульваре Леси Украинки.

На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станций метро "Вырлица", "Бориспольская", "Славутич", "Черниговская". Кроме того, из-за ДТП осложнено движение в районе метро "Левобережная".

Кроме того, пробки образовались на мосту Метро, мосту Патона и на Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что киевлян просят не пользоваться личным авто и отдать предпочтение общественному транспорту при ухудшении погодных условий 14-15 ноября.

Отметим, завтра в Киеве ожидается снегопад, а также гололедица на дорогах.