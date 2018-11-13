На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, мосту Патона і на Південному мосту

У Києві сьогодні ввечері, 13 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці затори утворилися на Подолі, Великій Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, в районі Шулявського шляхопроводу, на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, на Лук'янівці, вул. Велика Житомирська, вул. Саксаганського, вул. Жилянській, на бульварі Лесі Українки.

На лівому березі Києва пробки спостерігаються в районі станцій метро "Вирлиця", "Бориспільська", "Славутич", "Чернігівська". Крім того, через ДТП ускладнено рух в районі метро "Лівобережна".

Крім того, затори утворилися на мосту Метро, мосту Патона та на Південному мосту.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що киян просять не користуватися особистим авто і віддати перевагу громадському транспорту при погіршенні погодних умов 14-15 листопада.

Зазначимо, що завтра в Києві очікується снігопад, а також ожеледиця на дорогах.