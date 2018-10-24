На дорогах Киева образовались пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено преимущественно на правом берегу столицы

В Киеве сегодня, 24 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на Подоле, Лукьяновке, на бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, Воздухофлотском проспекте, в районе Шулявского путепровода, на ул. Жилянской, Саксаганского, ул. Льва Толстого, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Сечевых Стрельцов, в районе Бессарабского рынка, на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского. Кроме того, по-прежнему перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра". Движение осложнено, в частности, в районе станций метро "Кловская", "Университет", "Золотые ворота", "Дворец спорта".

На левом берегу Киева движение осложнено в районе "Бориспольской", "Позняков", "Левобережной" и "Дарницы". Кроме того, пробки образовались на мосту Метро.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод. Отметим, реконструкция Шулявского путепровода началась 1 мая текущего года.