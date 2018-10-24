На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі столиці

У Києві сьогодні, 24 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці затори утворилися на Подолі, Лук'янівці, на бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, Повітрофлотському проспекті, в районі Шулявського шляхопроводу, на вул. Жилянській, Саксаганського, вул. Льва Толстого, вул. Богдана Хмельницького, вул. Січових Стрільців, у районі Бессарабського ринку, на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського. Крім того, все ще перекрито рух в районі станції метро "Героїв Дніпра". Рух ускладнено, зокрема, в районі станцій метро "Кловська", "Університет", "Золоті ворота", "Палац спорту".

На лівому березі Києва рух ускладнено в районі "Бориспільської", "Позняків", "Лівобережної" і "Дарниці". Крім того, пробки утворилися на мосту Метро.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в перші вихідні листопада 2018 року у Києві знесуть Шулявський шляхопровід. Зазначимо, реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочалася 1 травня поточного року.