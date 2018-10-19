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На дорогах Киева образовались пробки

Новости » Инфраструктура    19.10.2018 - 17:36
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, движение осложнено в центре Киева

В Киеве сегодня вечером, 19 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, на правом берегу Киева пробки образовались на мосту Метро, Крещатике, в районе станций метро "Театральная", "Золотые ворота", "Дворец Спорта", в районе Бессарабского рынка, проспектах Тараса Шевченко и Леси Украинки, Подоле, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, ул. Народного Ополчения, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Правды, ул. Александра Довженко, движение перекрыто в районе Шулявского моста.

Кроме того, пробки наблюдаются на ул. Елены Телиги, ул. Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра".

На левом берегу столицы движение осложнено на Троещине, Воскресенке, Лесном массиве, Позняках, Русановке. В частности, пробки наблюдаются в районе станций метро "Вырлица", "Бориспольская", "Славутич", "Лесная", "Левобережная".

На дорогах Киева образовались пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на выходных будет ограничено движение на Борщаговке на проспекте Леся Курбаса.

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