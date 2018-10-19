На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, ускладнено рух у центрі Києва

У Києві сьогодні ввечері, 19 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно з даними сервісу, на правому березі Києва пробки утворилися на мосту Метро, Хрещатику, в районі станцій метро "Театральна", "Золоті ворота", "Палац Спорту", в районі Бессарабського ринку, проспектах Тараса Шевченка і Лесі Українки, Подолі, Набережному шосе, бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, вул. Народного Ополчення, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Правди, вул. Олександра Довженка, перекрито рух в районі Шулявського мосту.

Крім того, затори спостерігаються на вул. Олени Теліги, вул. Новокостянтинівській, проспекті Степана Бандери, перекрито рух в районі станції метро "Героїв Дніпра".

На лівому березі столиці ускладнено рух на Троєщині, Воскресенці, Лісовому масиві, Позняках, Русанівці. Зокрема, затори спостерігаються в районі станцій метро "Вирлиця", "Бориспільська", "Славутич", "Лісова", "Лівобережна".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на вихідних буде обмежено рух на Борщагівці на проспекті Леся Курбаса.