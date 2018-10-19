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В Киеве на выходных ограничат движение на Борщаговке

Новости » Инфраструктура    19.10.2018 - 15:32
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Движение транспорта будет ограничено на проспекте Леся Курбаса

В Киеве на выходных будет ограничено движение на Борщаговке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта будет закрыто на участке проспекта Леся Курбаса в связи с устройством верхнего слоя покрытия. Движение будет ограничено от ул. Владимира Покатила  до ул. Академика Королева в направлении центра города.

Так, 20 октября будет перекрыто движение с 07:00 до 21:00, а 21 октября - с 07:00 до 18:00.

Киевлян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы начали устанавливать дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/ч.

Отметим, в Киеве разрешили ездить со скоростью 80км/ч на 17 улицах. Кроме того, по данным Министерства внутренних дел Украины, в других городах Украины также могут позволить ездить с указанной скоростью движения на некоторых улицах.

Кроме того, в Украине с 8 октября на дорогах международного и национального значения начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

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