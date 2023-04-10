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Дорога займе дві години. Між Києвом та Черніговом відновили пряме автосполучення

Фото: між Києвом та Черніговом відновили пряме автосполучення (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталія Кава

Працівники комунальних служб допомогли відновити пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Півкілометровий міст через Десну було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінінфраструктури.

Як розповіли у відомстві, вдалось відкрити рух першим проїздом мосту. Його дозволено усім видам транспорту в обидва боки, однак на другому проїзді все ще тривають роботи.

"Відновлення транспортних шляхів на Чернігівщині - необхідна умова для захисту наших північних рубежів та нормалізації життя в громадах Чернігівщини. З моменту деокупації області весною минулого року вже облаштували 20 тимчасових переправ, капітально ремонтуємо понад 10 мостів", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що міст через річку Десна було зруйновано ще у березні 2022 року. Через це водіям доводилось витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

У другій половині 2022 року в області стартували будівельні роботи з відновлення мосту. Всього в наслідок повномасштабного вторгнення Росії у Чернігівській області було пошкоджено 680 кілометрів доріг державного значення та 27 мостів.

Фото: між Києвом та Черніговом відновили пряме автосполучення (facebook.com/MinInfra.UA)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через підняття рівня води в Десні, порушено рух на автодорозі Р65 Новгород-Сіверський - Шостка. Підтоплення сталося в районі села Путивськ, тож ділянку треба об'їжджати.

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