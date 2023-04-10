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На одній з трас у Чернігівської області сталося підтоплення: де і як об'їхати

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Путивськ, Понеділок 10 квітня 2023 11:20
На одній з трас у Чернігівської області сталося підтоплення: де і як об'їхати Фото: на одній з трас у Чернігівської області сталося підтоплення (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Через підняття рівня води в Десні, порушено рух на автодорозі Р65 Новгород-Сіверський - Шостка. Підтоплення сталося в районі села Путивськ, тож ділянку треба об'їжджати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Новгород-Сіверського районного відділення ГУ ДСНС в області Андрія Анікієнка.

"У зв‘язку зі значним підняттям рівня води в р. Десна, порушено автомобільне сполучення на автодорозі Р65 (Новгород-Сіверський-Шостка), в районі с. Путивськ. Рух на даній ділянці дороги заборонений. Найближчий об‘їзд можливий через смт. Короп", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві на бульварі Дружби народу стався прорив теплотраси, через що рух автотранспорту було ускладнено.

Додамо, раніше через прорив дамби у Краматорську Донецької області затопило декілька сотень будинків у найближчих селищах.

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