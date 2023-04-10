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Дорога займет два часа. Между Киевом и Черниговом восстановили прямое автосообщение

Фото: между Киевом и Черниговом восстановили прямое автосообщение (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники коммунальных служб помогли восстановить прямое сообщение между Черниговом и Киевом. Полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мининфраструктуры.

Как рассказали в ведомстве, удалось открыть движение по первому проезду моста. Он разрешен всем видам транспорта в обе стороны, однако на втором проезде все еще продолжаются работы.

"Восстановление транспортных путей на Черниговщине - необходимое условие для защиты наших северных рубежей и нормализации жизни в общинах Черниговщины. С момента деоккупации области весной прошлого года уже обустроили 20 временных переправ, капитально ремонтируем более 10 мостов", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украина, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что мост через реку Десна был разрушен еще в марте 2022 года. Поэтому водителям приходилось тратить вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов.

Во второй половине 2022 года в области стартовали строительные работы по восстановлению моста. Всего в результате полномасштабного вторжения России в Черниговской области было повреждено 680 километров дорог государственного значения и 27 мостов.

Фото: между Киевом и Черниговом восстановили прямое автосообщение (facebook.com/MinInfra.UA)

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за поднятия уровня воды в Десне, нарушено движение на автодороге Р65 Новгород-Северский – Шостка. Подтопление произошло в районе села Путивск, поэтому участок нужно объезжать.

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