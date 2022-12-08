UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допоможуть вистояти зиму. Словаччина погодила нову допомогу Україні: подробиці

Фото: Растіслав Качер, голова МЗС Словаччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Словаччина ухвалила новий пакет допомоги Україні, який допоможе нам вистояти зиму на тлі війни з Російською Федерацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Словаччини Растіслава Качера.

Як відзначив Качер, до військового пакету допомоги увійдуть:

  • боєзапаси великих калібрів;
  • боєзапаси для винищувачів;
  • теплі речі;
  • спорядження.

"Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду", - додав міністр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні