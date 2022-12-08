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Помогут выстоять зиму. Словакия одобрила новую помощь Украине: подробности

Фото: Растислав Качер, глава МИД Словакии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Словакия одобрила новый пакет помощи Украине, который поможет нам выстоять зиму на фоне войны с Российской Федерацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Словакии Растислава Качера.

Как отметил Качер, в военный пакет помощи войдут:

  • боезапасы больших калибров;
  • боезапасы для истребителей;
  • теплые вещи;
  • снаряжение.

"Мы продолжаем нашу гуманитарную помощь, мы сделаем все, чтобы помочь украинцам пережить зиму, потому что это ужаснейшая война, она вызывает отвращение", - добавил министр.

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Война в Украине