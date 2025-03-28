Допоможуть розвивати авіацію. Зеленський розповів про нові кадри у ЗСУ та Міноборони

Президент України Володимир Зеленський погодив низку кадрових призначень у ЗСУ та Міноборони. Це необхідно для розвитку української авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави та керівника ОП Андрія Єрмака в Telegram .

"Сьогодні погодив кілька кадрових рішень, які мають посилити можливості нашого захисту - авіаційну складову Сил оборони", - наголосив Зеленський.



За його словами, тепер у міністра оборони Рустема Умєрова буде заступник з питань бойової авіації. Посаду обійме Олександр Козенко. Він займався адаптацією F-16 і Mirage в Україні.

Генерал-майор Олексій Марченко стане заступником начальника Генштабу України на авіаційному напрямку.

Бригадний генерал Сергій Голубцов обійме посаду заступника командувача Повітряних сил.

Полковник Олександр Дяков буде командувачем авіації, заступником командувача Повітряних сил.

"Визначено чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації всьому авіаційному компоненту Сил оборони", - додав президент.

Уточнення від Єрмака

За словами Єрмака, міністр оборони України Рустем Умєров вже призначив на вищезгадані посади Марченка, Голубцова і Дякова.

Водночас кандидатуру Козенка на посаду заступника міністра оборони ще має затвердити уряд.

Керівник ОП зазначив, що раніше Козенко був його радником. Він працював над адаптацією західних винищувачів, які передають Україні союзники, до українських реалій.

"Тепер буде масштабувати ці рішення на всю авіаційну систему", - додав він.