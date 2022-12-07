Допоможуть із Кримом? Чому Блінкен вказав метою повернення захопленої з 24 лютого території України

Він підкреслив, що українці мають вирішувати, які їхні цілі. У свою чергу США будуть забезпечувати їхню підтримку тим, що потрібно для боротьби.

"Але, зрештою, питання щодо рішучості України повернути територію, захоплену після 24 лютого - або навіть до 24 лютого, якщо повернутися до 2014 року - це питання до українського уряду як демократично обраного представника українського народу", - сказав Прайс.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, які Росія окупувала після 24 лютого.

Так, Прайс пояснив, що Штати надають Україні допомогу саме з огляду на її потреби на цей час.

"На даний момент, зараз битва йде на півдні, на сході і на території, яку Росія намагалася незаконно захопити або контролювати з 24 лютого. Зараз він (Блінкен - ред.) відповідав на запитання про контури поля бою. Зрештою, контури цього поля бою в майбутньому - це питання для українського уряду", - сказав речник.

Журналіст запитав, чи готові США допомогти Україні, якби вона звільняла й території, що були окуповані до 24 лютого - Донбас та Крим.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - скільки потрібно, щоб Україна відновила свій суверенітет, свою незалежність, свою територіальну цілісність. Але точна динаміка цього залежить від українського народу", - сказав Прайс.

Журналіст уточнив, чи означають його слова те, що США не проводять різниці між територією до та після 24 лютого. Тобто, чи є кордони лютого 2014 року (до окупації Криму та Донбасу) - єдиними кордонами, які мають значення.

Прайс наголосив, що це питання стосується українського уряду, а не уряду США. Штати лише пристосовують допомогу з огляду на конкретний момент на шкалі часу, до битви, з якою стикаються українці.

"Тож прямо зараз, протягом останніх кількох місяців, коли Україна виграла битву під Києвом, коли Україна повернула територію, яку росіяни незаконно відібрали в неї, битва точилася на півдні, була на сході, була на Донбасі. Ми надаємо нашим українським партнерам те, що їм потрібно для повернення цієї території", - додав він.