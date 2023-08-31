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Допоможуть "домінувати" в небі. Зеленський відповів, скільки F-16 потребує Україна

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує близько 160 новітніх винищувачів, аби мати потужні військово-повітряні сили, які зможуть "домінувати" над ворогом в небі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю RTP.

За словами президента, Україні потрібна ще сотня винищувачів на додачу обіцяним 50-60 літакам, які будуть введені в експлуатацію на початку 2024 року. 

"Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів для того, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі", - пояснив Володимир Зеленський. 

Президент відзначив, що питання передачі винищувачів є доволі складним, оскільки потребує підготовки пілотів й інженерів, а також великого обсягу спеціалізованого технічного обслуговування. 

Водночас новітні літаки, як пояснив лідер країни, необхідні для оборони й захисту цивільного населення, а не для контрнаступу. 

"Ми воюємо з Росією, ми воюємо за нашу українську землю, проти загарбницької політики Російської Федерації. Нам потрібні бійці виключно для того, щоб захищатися. Захищати нашу землю, наше море, наше небо", - заявив Зеленський й додав, що літаки також допоможуть в питанні блокування Росією Чорного моря. 

F-16 для України

Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. США, зі свого боку, також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Після візиту президента до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії й Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач. 

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