Помогут "доминировать" в небе. Зеленский ответил, сколько F-16 нужно Украине

По словам президента, Украине нужна еще сотня истребителей в дополнение к обещанным 50-60 самолетам, которые будут введены в эксплуатацию в начале 2024 года.

"В целом нам нужно около 160 истребителей для того, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве", - пояснил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что вопрос передачи истребителей является довольно сложным, поскольку требует подготовки пилотов и инженеров, а также большого объема специализированного технического обслуживания.

В то же время новейшие самолеты, как пояснил лидер страны, необходимы для обороны и защиты гражданского населения, а не для контрнаступления.

"Мы воюем с Россией, мы воюем за нашу украинскую землю, против захватнической политики Российской Федерации. Нам нужны бойцы исключительно для того, чтобы защищаться. Защищать нашу землю, наше море, наше небо", - заявил Зеленский и добавил, что самолеты также помогут в вопросе блокирования Россией Черного моря.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. США, со своей стороны, также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, которые готовы передать не менее 61 истребителя.