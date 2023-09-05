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Допоможе зберегти життя військовим. Кабмін ухвалив важливі зміни для бойових медиків

Ілюстративне фото: Кабмін ухвалив важливі зміни для бойових медиків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд дозволив військовим без медичної освіти проводити переливання крові. Для цього вони мають пройти відповідне навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві зазначили, що в Україні розширять спеціальну навчальну програму. Тренінг дозволить бойовим медикам здобути універсальні навички з переливання крові. Його можна буде пройти у окремих центрах крові.

Така програма відповідає стандартам НАТО, оскільки там вважають за норму вчити бойових медиків без медичної освіти переливанню крові.

У МОЗ пояснюють, що таке рішення необхідне, оскільки далеко не кожен бойовий медик має медичну освіту. І в більшості випадків допомогою пораненим на передовій та їх евакуацією займаються люди з відповідними навичками та досвідом, але без медичної освіти.

За даними відомства, таке нововведення дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов'язаних із крововтратою.

Передача донорської крові на фронт

Нагадаємо, кілька місяців тому Кабмін вирішив спростити передачу донорської крові на фронт. Рішення уряду передбачає, що у кожному медичному підрозділі має бути людина, яка відповідає за донорську кров та формулює відповідні запити.

Таким чином, завдання медичних підрозділів звели до формування запитів та звітів.

 

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