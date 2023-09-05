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Поможет сохранить жизнь военным. Кабмин принял важные изменения для боевых медиков

Иллюстративное фото: Кабмин принял важные изменения для боевых медиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство разрешило военным без медицинского образования проводить переливание крови. Для этого они должны пройти соответствующее обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что в Украине расширят специальную учебную программу. Тренинг позволит боевым медикам получить универсальные навыки по переливанию крови. Его можно будет пройти в отдельных центрах крови. 

Такая программа соответствует стандартам НАТО, поскольку там считают нормой учить боевых медиков без медицинского образования переливанию крови. 

В Минздраве объясняют, что такое решение необходимо, поскольку далеко не каждый боевой медик имеет медицинское образование. И в большинстве случаев помощью раненым на передовой и их эвакуацией занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, но без медицинского образования. 

По данным ведомства, такое нововведение позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, которые связаны с кровопотерей. 

Передача донорской крови на фронт

Напомним, несколько месяцев назад Кабмин решил упростить передачу донорской крови на фронт. Решение правительства предусматривает, что в каждом медицинском подразделении должен быть человек, который отвечает за донорскую кровь и формулирует соответствующие запросы. 

Таким образом, задачу медицинских подразделений свели к формировании запросов и отчетов.

 

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