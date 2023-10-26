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Допоможе визначати фейки. У браузері Google з'явиться новий інструмент

США, Четвер 26 жовтня 2023 22:32
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Допоможе визначати фейки. У браузері Google з'явиться новий інструмент Фото: У браузері Google з'явиться новий інструмент (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пошук Google вже має вбудовані інструменти, які допомагають відшукати інформацію про те, що ви бачите в Інтернеті. Проте компанія додала ще три нові способи отримати більше інформації про зображення та їх джерела.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

Раніше цього року компанія анонсувала нову функцію під назвою "Про це зображення", і сьогодні ця функція доступна для користувачів англомовної мови в Пошуку Google у всьому світі.

"Про це зображення" дає людям простий спосіб перевірити правдивість і контекст зображень, які вони бачать в Інтернеті.

Ось що ви можете дізнатися за допомогою цього інструменту:

  • Історія зображення: ви зможете побачити, коли це чи схожі зображення вперше з'явились в Пошуку Google і чи були вони раніше опубліковано на інших веб-сторінках.

    Це може бути корисно, якщо зображення виривається з контексту та публікується у зв’язку з поточною подією, але насправді воно набагато старше.

  • Як інші сайти використовують і описують зображення: ви можете побачити, як зображення використовується на інших сторінках, і що інші джерела, як-от сайти новин, говорять про нього.

    Ця інформація може бути корисною для оцінки тверджень щодо зображення, а також для перегляду доказів і точок зору з інших джерел.

  • Метадані зображення: ви зможете побачити метадані (якщо вони доступні), які творці чи видавці додали це зображення, включно з полями, які можуть вказувати на те, що воно було створено або покращено ШІ.

    Усі зображення, згенеровані Google AI, матимуть цю розмітку в оригінальному файлі

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Крім того, РБК-Україна повідомляло про нову зручну функцію Chrome для користувачів ноутбуків.

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