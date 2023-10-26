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Поможет определять фейки. В браузере Google появится новый инструмент

США, Четверг 26 октября 2023 22:32
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Поможет определять фейки. В браузере Google появится новый инструмент Фото: В браузере Google появится новый инструмент (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Поиск Google уже имеет встроенные инструменты, которые помогают отыскать информацию о том, что вы видите в Интернете. Однако компания добавила еще три новых способа получить больше информации об изображениях и их источниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Ранее в этом году компания анонсировала новую функцию под названием "Об этом изображении", и сегодня эта функция доступна пользователям англоязычного языка в Поиске Google во всем мире.

"Об этом изображении" дает людям простой способ проверить правдивость и контекст изображений, которые они видят в Интернете.

Вот что вы можете узнать с помощью этого инструмента:

  • История изображения: вы сможете увидеть, когда это или похожие изображения впервые появились в Поиске Google и были ли они ранее опубликованы на других веб-страницах.

    Это может быть полезно, если изображение вырывается из контекста и публикуется в связи с текущим событием, но на самом деле оно гораздо старше.

  • Как другие сайты используют и описывают изображения: вы можете увидеть, как изображение используется на других страницах, и что другие источники , такие как новостные сайты, говорят о нем.

    Эта информация может быть полезна для оценки утверждений по изображению, а также для просмотра доказательств и точек зрения из других источников.

  • Метаданные изображения: вы сможете увидеть метаданные (если они доступны), которые создатели или издатели добавили это изображение, включая поля, которые могут указывать на то, что оно было создано или улучшено ИИ.

    Все изображения, созданные Google AI, будут иметь эту разметку в оригинальном файле

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