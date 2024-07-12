Допоможе при відключеннях світла. Як купити сонячну станцію за 30% вартості: відповідь КМДА
В Україні тривають відключення світла, і люди шукають альтернативні способи живлення електроенергією. На багатоквартирний житловий будинок можна встановлювати сонячні електростанції, які допоможуть освітлювати під'їзди, двір, підтримувати роботу насосів. Щоб встановити станцію, в цьому питанні мають дійти згоди самі мешканці.
Скільки будинків у столиці вже встановили такі станції та як їх придбати за 30% від вартості, РБК-Україна розповіли у Київській міській державній адміністрації.
Скільки будинків встановили сонячні панелі в Києві та як це зробити
Із 2015 року у місті Києві діє Конкурс проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також у кооперативних будинках (ЖБК), повідомляють у КМДА у відповідь на запит РБК-Україна.
За цією програмою, 30% робіт реалізується за кошти співвласників, а 70% за кошти бюджету Києва.
"Один з напрямів, які реалізуються в рамках Конкурсу проєктів – це реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання та/або теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії", – кажуть у КМДА.
За рахунок коштів бюджету міста Києва вже було встановлено сонячні електростанції у дев’яти житлових багатоквартирних будинках ОСББ та ЖБК, йдеться у повідомленні.
Як допоможуть сонячні станції при відключеннях світла
Споживання згенерованої електричної енергії дозволяє будинкам у ситуаціях, пов’язаних із плановими й аварійними відключеннями електричної енергії, використовувати її у різних цілях, кажуть у Київській міській державній адміністрації.
Згенеровану сонячними станціями електроенергію у житловому будинку можна використовувати для:
- роботи ліфтів;
- освітлення місць загального користування будинку;
- роботи насосів холодного та гарячого водопостачання;
- насосів індивідуальних теплових пунктів;
- роботи теплових насосів систем підігріву гарячої води та системи опалення (в опалювальний період);
- живлення систем інтернету та відеонагляду та інших потреб будинку.
Нагадаємо, сонячні панелі не перший рік здобувають популярність в Україні. А через російські удари по енергетиці питання альтернативних джерел електрики стає ще актуальнішим. Ми писали про топ-5 причин для встановлення сонячних панелей.
Також у КМДА пояснили, як отримати компенсацію за генератори для будинку.
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