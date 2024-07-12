ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поможет при отключениях света. Как купить солнечную станцию за 30% стоимости: ответ КГГА

Украина, Киев, Пятница 12 июля 2024 13:11
UA EN RU
Поможет при отключениях света. Как купить солнечную станцию за 30% стоимости: ответ КГГА Фото: Установка солнечной станции на жилом доме (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине продолжаются отключения света, и люди ищут альтернативные способы питания электроэнергией. На многоквартирный жилой дом можно устанавливать солнечные электростанции, которые помогут освещать подъезды, дворы, поддерживать работу насосов. Чтобы установить станцию, в этом вопросе должны прийти к согласию сами жильцы.

Сколько домов в столице уже установили такие станции и как их приобрести за 30% стоимости, РБК-Украина рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Сколько домов установили солнечные панели в Киеве и как это сделать

С 2015 года в Киеве действует Конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также в кооперативных домах (ЖСК), сообщают в КГГА в ответ на запрос РБК- Украина.

По этой программе 30% работ реализуется за средства совладельцев, а 70% за средства бюджета Киева.

"Одно из направлений, реализуемых в рамках Конкурса проектов – это реконструкция или техническое переоснащение систем электроснабжения и/или теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии", – говорят в КГГА.

За счет средств бюджета Киева уже были установлены солнечные электростанции в девяти жилых многоквартирных домах ОСМД и ЖСК, говорится в сообщении.

Как помогут солнечные станции при отключениях света

Потребление сгенерированной электроэнергии позволяет домам в ситуациях, связанных с плановыми и аварийными отключениями электрической энергии, использовать ее в разных целях, говорят в Киевской городской государственной администрации.

Сгенерированную солнечными станциями электроэнергию в жилом доме можно использовать для:

  • работы лифтов;
  • освещения мест общего использования дома;
  • работы насосов холодного и горячего водоснабжения;
  • насосов индивидуальных тепловых пунктов;
  • работы тепловых насосов систем отопления горячей воды и системы отопления (в отопительный период);
  • питание систем интернета и видеонаблюдения и других нужд дома.

Напомним, солнечные панели не первый год приобретают популярность в Украине. А из-за российских ударов по энергетике вопрос альтернативных источников электричества становится еще более актуальным. Мы писали о топ-5 причинах для установки солнечных панелей.

Также в КГГА объяснили, как получить компенсацию за генераторы для дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА ОСМД солнечная электростанция Отключения света
NEWS
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет