Допоможе уникнути блекауту. Сибіга назвав необхідну кількість ППО, яку потребує Україна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибігу в штаб-квартирі НАТО.

Напередодні зустрічі голові МЗС країн НАТО Сибіга заявив, що порушить питання підтримки України в зимовий період.

"Ми вже поінформували наших партнерів про наші нагальні потреби, і ми вдячні їм за таку оперативну реакцію. І мова йде про термінову поставку щонайменше 20 додаткових систем типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. І це допоможе нам уникнути блекауту. І ми розуміємо, що росіяни намагаються позбавити нас можливості виробляти енергію", - додав він.

ППО для України

Системи протиповітряної оборони (ППО) є критично важливими для України у контексті повномасштабної війни, оскільки вони забезпечують захист цивільної інфраструктури, житлових районів і стратегічно важливих об’єктів від ракетних ударів та авіаційних атак. Ефективна ППО не лише мінімізує втрати серед цивільного населення, але й знижує вплив противника на економіку та моральний стан суспільства.

З огляду на активне застосування противником сучасних ракет і дронів, інтеграція новітніх західних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, дозволяє Україні значно підвищити рівень безпеки.

Вчора, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував пакет підтримки України у розмірі 600 мільйонів євро. Допомога також включатиме системи ППО Iris-T й не тільки.