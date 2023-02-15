UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допоможе у розвідці. НАТО розпочинає найбільший космічний проект в історії Альянсу

Фото: НАТО запускає найбільший космічний проект в історії Альянсу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина союзників НАТО разом зі Швецією та Фінляндією запускає найбільший в історії Альянсу космічний проект, який значно покращить розвідку та спостереження та допоможе проводити військові місії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу НАТО.

У Північноатлантичному альянсі розповідають, що ініціатива отримала назву "Постійне спостереження Альянсу із космосу" (APSS). Вона полягатиме у створенні віртуального угруповання - "Aquila", яке складатиметься як з комерційних, так і з державних супутників.

Такий проект допоможе країнам-членам Альянсу спростити збір, обмін та аналіз даних між союзниками по НАТО та командною структурою НАТО, забезпечуючи при цьому економію коштів.

"Цей проект також є чудовим прикладом військово-цивільного співробітництва, забезпечуючи потужний актив у нашому розвідувальному арсеналі", - сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

В Альянсі уточнюють, що APSS сприятиме покращенню навігації, зв'язку та виявленню запусків ракет.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про необхідність посилення космічної співпраці всередині Альянсу на тлі виявлення в повітряному просторі США невідомих літаючих об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяракетиФинляндия