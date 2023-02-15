Допоможе у розвідці. НАТО розпочинає найбільший космічний проект в історії Альянсу

У Північноатлантичному альянсі розповідають, що ініціатива отримала назву "Постійне спостереження Альянсу із космосу" (APSS). Вона полягатиме у створенні віртуального угруповання - "Aquila", яке складатиметься як з комерційних, так і з державних супутників.

Такий проект допоможе країнам-членам Альянсу спростити збір, обмін та аналіз даних між союзниками по НАТО та командною структурою НАТО, забезпечуючи при цьому економію коштів.

"Цей проект також є чудовим прикладом військово-цивільного співробітництва, забезпечуючи потужний актив у нашому розвідувальному арсеналі", - сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

В Альянсі уточнюють, що APSS сприятиме покращенню навігації, зв'язку та виявленню запусків ракет.