Поможет в разведке. НАТО запускает крупнейший космический проект в истории Альянса

В Североатлантическом альянсе рассказывают, что инициатива получила название "Постоянное наблюдение Альянса из космоса" (APSS). Она будет заключаться в создании виртуальной группировки - "Aquila", которая будет состоять как из коммерческих, так и из государственных спутников.

Такой проект поможет странам-членам Альянса упростить сбор, обмен и анализ данных между союзниками по НАТО и командной структурой НАТО, обеспечивая при этом экономию средств.

"Этот проект также является отличным примером военно-гражданского сотрудничества, обеспечивая мощный актив в нашем разведывательном арсенале", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

В Альянсе уточняют, что APSS будет способствовать улучшению навигации, связи и обнаружению запусков ракет.