Допоможе Путіну. Рютте проти публічного обговорення сильної для України мирної угоди

Генсек зазначив, що він вважає за краще не виносити на публіку деталі того, що могло б стати "сильною угодою" для України.

"Інакше я б зробив (російського президента Володимира) Путіна більш обізнаним, ніж ви хотіли б, щоб він був. Навіщо зараз ці розмови на телебаченні. Робімо це за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити", - наголосив Рютте.

Він запевнив, що підтримка України з боку Європи є непорушною.

"Ми всі з вами. Ми хочемо, щоб ви були в сильній позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах", - додав генсек.

За словами Рютте, зараз також триває робота з командою обраного президента США Дональда Трампа на тлі можливості скорочення американської допомоги Україні.