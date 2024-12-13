Поможет Путину. Рютте против публичного обсуждения сильного для Украины мирного соглашения

Генсек отметил, что он предпочитает не выносить на публику детали того, что могло бы стать “сильным соглашением” для Украины.

"Иначе я бы сделал (российского президента Владимира) Путина более осведомленным, чем вы хотели бы, чтобы он был. Зачем сейчас эти разговоры на телевидении. Давайте делать это за закрытой дверью, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать", - подчеркнул Рютте.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны Европы является нерушимой.

"Мы все с вами. Мы хотим, чтобы вы были в сильной позиции, когда дойдет до переговоров на ваших условиях", - добавил генсек.

По словам Рютте, сейчас также продолжается работа с командой избранного президента США Дональда Трампа на фоне возможности сокращения американской помощи Украине.