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Допоможе нашій перемозі. Кім звернувся до мешканців Миколаївської області з важливим проханням

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П'ятниця 05 травня 2023 16:03
Допоможе нашій перемозі. Кім звернувся до мешканців Миколаївської області з важливим проханням Фото: Віталій Кім (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Миколаївської області закликали не публікувати переміщення військової техніки та особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"На прохання військових звертаюсь до кожного з вас. Будь ласка, не фотографуйте та не публікуйте переміщення військової техніки та особового складу. Це дуже-дуже допоможе нашій перемозі", - зазначив він.

Нагадаємо, у Миколаївській області закриють доступ до морських пляжів і лісів через мінну загрозу.

Окрім того, через російські обстріли 2 травня в Миколаївській області постраждали дві людини, є руйнування.

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Миколаївська область Виталий Ким
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