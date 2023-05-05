Допоможе нашій перемозі. Кім звернувся до мешканців Миколаївської області з важливим проханням
Фото: Віталій Кім (Getty Image)
Мешканців Миколаївської області закликали не публікувати переміщення військової техніки та особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"На прохання військових звертаюсь до кожного з вас. Будь ласка, не фотографуйте та не публікуйте переміщення військової техніки та особового складу. Це дуже-дуже допоможе нашій перемозі", - зазначив він.
Нагадаємо, у Миколаївській області закриють доступ до морських пляжів і лісів через мінну загрозу.
Окрім того, через російські обстріли 2 травня в Миколаївській області постраждали дві людини, є руйнування.
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