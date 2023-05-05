Поможет нашей победе. Ким обратился к жителям Николаевской области с важной просьбой
Фото: Виталий Ким (Getty Image)
Жителей Николаевской области призвали не публиковать перемещение военной техники и личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"По просьбе военных обращаюсь к каждому из вас. Пожалуйста, не фотографируйте и не публикуйте перемещение военной техники и личного состава. Это очень поможет нашей победе", - отметил он.
Напомним, в Николаевской области закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы.
Кроме того, из-за российских обстрелов 2 мая в Николаевской области пострадали два человека, есть разрушения.
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