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Поможет эффективнее запускать дроны. Минцифра тестирует новый мобильный комплекс РЭБ

Украина, Вторник 14 ноября 2023 19:14
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Поможет эффективнее запускать дроны. Минцифра тестирует новый мобильный комплекс РЭБ Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине тестируют новый мобильный и модульный комплекс радиоэлектронной борьбы "ЭТЕР". Он поможет военным эффективнее выполнять задачи на поле боя.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"ЭТЕР - это комплекс пеленгаторов, который обнаруживает вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет военным эффективнее выполнять боевые задачи, запускать беспилотники и поражать вражеские позиции.

Что еще известно об этом комплексе

Федоров пишет, что перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала вражеского РЭБа, а затем формируют безопасный маршрут для "птички".

Поможет эффективнее запускать дроны. Минцифра тестирует новый мобильный комплекс РЭБ

Фото: Новый комплекс (t.me/zedigital)

Сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. Сейчас разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.

Производство оружия в Украине

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

Сообщалось, что Украина развивает технологии радиоэлектронной борьбы с правительственной программой Brave1. Так, был разработан собственный "купол от дронов" под названием Piranha AVD 360.

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