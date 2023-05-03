Допоможе ефективніше працювати. Українців в окупації закликають повідомляти про техніку РФ

Українці, які залишаються у тимчасово окупованих територіях України, можуть передавати інформацію про техніку РФ українським військовим. Це допоможе ефективніше звільняти захоплені регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Кожного дня наші військові знищують техніку ворога на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Щоб працювати ефективніше та наблизити деокупацію, необхідна інформація від народної розвідки Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Через "єВорог" можна повідомити про розташування техніки армії РФ, а саме:

ракетних комплексів С300 та Іскандер;

систем зв’язку та засобів радіоелектронної боротьби;

бензовозів;

скупчення техніки та особового складу;

позицій артилерії;

бензовозів;

техніки, яка транспортується залізницею;

складів з боєприпасами.

"Важлива будь-яка інформація про дислокацію військ росіян. Головне - не забувайте про правила безпеки. Робіть фото/відео тільки з безпечної відстані. А після відправки в "єВорог" видаліть історію листування з чатботом", - додав Федоров.