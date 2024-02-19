Допоможе бути невидимим для ворога. В Україні для військових розробляють анти-тепловізійне пончо

В Україні почали розробляти анти-тепловізійне пончо, яке поглинатиме інфрачервоне випромінювання. Це допоможе українським військовим маскуватись від тепловізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли у відомстві, за розробку відповідальне Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення. Зокрема очікується, що така накидка буде поглинати інфрачервоне випромінювання.

У разі успішного завершення розробки цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Станом на зараз у Центральному управлінні вже тестують п’ять зразків різних тканин.

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета - якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", - розповіли у Міноборони.

Варто зауважити, що для такого пончо необхідні спеціальні матеріали. Тканини для анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначив президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

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