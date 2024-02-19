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Поможет быть невидимым для врага. В Украине для военных разрабатывают анти-тепловизионное пончо

Понедельник 19 февраля 2024 16:40
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Поможет быть невидимым для врага. В Украине для военных разрабатывают анти-тепловизионное пончо Фото: в Украине для военных разрабатывают анти-тепловизионное пончо (mil gov ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине начали разрабатывать антитепловизионное пончо, которое будет поглощать инфракрасное излучение. Это поможет украинским военным маскироваться от тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, за разработку ответственно Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения. В частности, ожидается, что такая накидка будет поглощать инфракрасное излучение.

В случае успешного завершения разработки это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

На данный момент в Центральном управлении уже тестируют пять образцов разных тканей.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель - надежнее замаскировать военных и технику от врага", - рассказали в Минобороны.

Следует заметить, что для такого пончо необходимы специальные материалы. Ткани для антитепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферные осадки, не выгорать на солнце, обладать маскирующими свойствами на местности.

Производство оружия в Украине

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

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